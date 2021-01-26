تعرض قناة القاهرة والناس، الخميس المقبل، حلقة خاصة بعنوان "أسطورة ما وراء الطبيعة"، تم تصويرها في لوكيشن قصر الرعب الذي دارت فيه أحداث المسلسل المأخوذ عن السلسلة الشهيرة والأكثر مبيعا لأديب الشباب الراحل أحمد خالد توفيق، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه على منصة نتفليكس.

الحلقة من تقديم محمد فتحي وياسمين نور الدين، ويستضيفان فيها من أسرة مسلسل "ما وراء الطبيعة" الفنانين أحمد أمين وآية سماحة، ومخرجه عمرو سلامة، بالإضافة إلى الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، والروائي أحمد مراد، والفنان أكرم حسني، وأديب الشباب الشهير نبيل فاروق في ظهوره الأخير قبيل وفاته.

ومن المقرر أن تقدم الحلقة في ٣٧ دقيقة، وتتناول حوارًا غير تقليديًا من واقع الأقوال المأثورة وجمل الحوار التي اشتهرت في المسلسل بقوانين مورفي، كما يسلط الحوار الضوء على مخاوف الأبطال وكواليس العمل وذكرياتهم الشخصية وخططهم القادمة.

وتضم الحلقة العديد من مشاهد الميكنج الخاصة بمسلسل "ما وراء الطبيعة"، وتذاع بإذن خاص من شبكة نتفليكس، والتي حضر ممثل عنها التصوير، وتم الرجوع إليه في كل ما يخص العمل.

وتختتم الحلقة بأغنية "مش خايف"، والتي تذاع للمرة الأولى، وتتناول كلماتها الخوف والرعب والحب في حياتنا.

يذكر أن مسلسل ما وراء الطبيعة مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعاً في الوطن العربي للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، والتي باعت أكثر من ١٥ مليون نسخة، وتم تصوير أحداثه في مصر ليعكس التزام نتفليكس لصناعة محتوى مصري أصلي تستمتع به الجماهير حول العالم.

وتستعرض أحداث المسلسل رحلة الشك التي يمر بها الدكتور رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأساً على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته، إذ تبدأ القصّة عام ١٩٦٩ حين يدخل "رفعت إسماعيل" الأربعينيّات من عمره، ويبدأ في التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة، ويصحب رفعت إسماعيل في عالم "ما وراء الطبيعة" ماجي زميلته السابقة خلال الجامعة، حيث يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذي يحيط بهم.