رئيس جنوب أفريقيا يطالب بجهود عالمية لإعادة بناء الاقتصاد الأفريقي

دعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا اليوم الثلاثاء إلى التضامن العالمي من أجل التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا، وحذر مما أطلق عليه "قومية اللقاحات".

وأشار رامافوزا في كلمة مسجلة بالفيديو في اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تم إطلاقها حديثا، والتي يبلغ تعداد سكانها 2ر1 مليار نسمة، توفر فرصة جيدة لتعزيز الاقتصادات في القارة.

وقال رامافوزا: "فقط من خلال العمل متعدد الأطراف يمكن للعالم أن يواجه تحدياته" ، مشيرا إلى أن منطقة التجارة الحرة التي دخلت حيز التشغيل في الأول من كانون ثان/يناير الجاري سوف تعزز التجارة وتسرع قدرات الإنتاج في أنحاء إفريقيا لتلبية الطلب المتزايد.

ووفقا لتحليل للمنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن جعل الحوافز الاقتصادية في أفريقيا ممكنة، ضمن أمور أخرى، من خلال تعزيز البنية التحتية والتحول الرقمي ونماذج التمويل الجديدة.

وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بورج بريندي، أن المنطقة الجديدة تمتلك إمكانات هائلة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا.

وشدد رامافوزا على أن القضاء على الوباء في جميع أنحاء العالم سوف يتطلب تعاونا أكبر في توزيع اللقاحات، مما يضمن عدم تخلف أي بلد عن الركب في هذا الجهد.

وحذر بالقول: "نشعر بالقلق البالغ من قومية اللقاحات"، بما في ذلك تخزين الدول الغنية للقاحات.

وقال رامافوزا إن الناس في جميع أنحاء العالم لن يكونوا في مأمن من الفيروس إلا إذا كان لدى جميع البلدان إمكانية الحصول على اللقاحات، مضيفا: "إنه يؤثر علينا جميعا".