اليمن: قصف حوثي على حي سكني بالحديدة يتسبب بموجة نزوح

جددت الميليشيات الحوثية الإرهابية استهداف حي المنظر السكني في مدينة الحديدة، غربي اليمن، بقصف صاروخي أسفر عن تدمير عدة منازل وتسبب بموجة نزوح جديدة للأهالي، ضمن جرائم الانقلابيين المتواصلة بحق المدنيين وخروقاتهم المتكررة للهدنة الأممية.

وأفادت مصادر محلية يمنية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء، بأن الميليشيات قصفت وسط حي المنظر بصاروخين أسفرا عن تدمير 5 منازل دماراً كلياً كان أهاليها قد نزحوا منها مؤخراً بفعل القصف المتكرر على الحي من قبل الميليشيات الحوثية. وأكدت أن القصف تسبب بموجة نزوح جديدة للأهالي.

بدوره، أكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الميليشيات قصفت حي المنظر الواقع في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة بصاروخي كاتيوشا خلفا دماراً واسعاً في الحي الذي يشهد موجة نزوح جراء إرهاب الميليشيات الحوثية الإرهابية.

إلى ذلك، استهدفت ميليشيات الحوثي القرى والأحياء السكنية ومزارع المواطنين في مناطق متفرقة جنوب الحديدة، في سياق تصعيدها ونسفها للهدنة الأممية وعملية السلام.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الميليشيات الحوثية قصفت بقذائف مدفعية "الهاون الثقيل عيار 120" منازل المواطنين في قرى متفرقة من مديرية الدريهمي.

وأضاف أن القصف الحوثي تزامن مع عمليات استهداف بالأسلحة الرشاشة المتوسطة شنتها الميليشيات على المناطق ذاتها.