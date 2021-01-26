صلاح عبد الله وحمو بيكا أبرز ضيوف ليلة الخميس مع ياسمين عز

تعرض قناة "MBC مصر"، في الحادية عشرة من مساء الخميس المقبل، أحدث حلقات برنامج "ليلة الخميس" تقديم ياسمين عز.

ويستضيف برنامج "ليلة الخميس" في حلقة هذا الإسبوع نُخبة متنوعة من النجوم، حيث يجمع الفنان صلاح عبد الله، والفنان الكوميدي محمد أسامة "أوس أوس"، والممثلة الشابة زينب غريب والمطرب الشعبي حمو بيكا، في حوارات كوميدية ساخرة، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.

برنامج "ليلة الخميس" يجمع نُخبة من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية، تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي، في سهرات إسبوعية شيقة.