 الصحة الأمريكية: اكتشاف أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 يناير 2021 8:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

الصحة الأمريكية: اكتشاف أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 8:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 8:41 ص

 أكدت الاختبارات المعملية التي أجرتها وزارة الصحة بولاية مينيسوتا الأمريكية أول إصابة مرتبطة بطفرة أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد، والتي اكتشفت أصلاً في البرازيل.
وقال مفوض الصحة بالولاية جان مالكول في بيان، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية اليوم الثلاثاء، إن "برنامج الاختبار لدينا ساعدنا في العثور على هذه الحالة، ونشكر جميع سكان مينيسوتا الذين يسعون لإجراء الاختبار عندما يشعرون بالمرض أو لديهم سبب آخر لإجراء اختبار".
كان مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، قال، الأحد، إن الحكومة الفيدرالية تكثف جهودها لتتبع طفرات فيروس كورونا مع ظهور موجة من المتغيرات المعدية في جميع أنحاء العالم.
من جهتها، قالت وزارة الصحة بالولاية في بيان صحفي إن متغير فيروس كورونا، المعروف باسم Brazil P.1، تم اكتشافه في أحد سكان مينيسوتا سافر مؤخرا إلى البرازيل.
وقالت الوزارة إن الإصابة تعد أول مثال موثق لوجود متغير P.1 في الولايات المتحدة.
وبينما يعتقد أن المتغير البرازيلي أكثر قابلية للانتقال من السلالة الأولية للفيروس الذي يسبب كوفيد- 19 ، فمن غير المعروف ما إذا كانت الأعراض التي يسببها أكثر خطورة.
ورجح العلماء أن المتغير البرازيلي كما الجنوب أفريقي قد يقاوم علاج فيروس كورونا بالأجسام المضادة.
وتم اكتشاف ما يسمى بالمتغير البريطاني الذي ظهر لأول مرة في بريطانيا بالفعل في 20 ولاية أمريكية على الأقل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك