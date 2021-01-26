وزير الخارجية الألماني يطالب مجددا بالإفراج عن نافالني

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مجددا بإطلاق سراح المعارض الروسي أليكسي نافالني وأنصاره.



وكتب ماس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء: "صور مثل تلك التي وصلت إلينا من العديد من المدن الروسية تتناقض بشكل صارخ مع الالتزامات التي تبنها أعضاء مجلس أوروبا"، وقال في إشارة إلى التظاهرات المطالبة بالإفراج عن نافالني وأنصاره: "نطالب روسيا بالإفراج الفوري عن المعتقلين وأليكسي نافالني".



تجدر الإشارة إلى أن روسيا عضو في مجلس أوروبا.



وكانت السلطات الروسية قد ألقت القبض على نافالنى فى السابع عشر من الشهر الجارى لدى وصوله إلى مطار شيريميتو بموسكو على متن رحلة طيران قادمة من برلين .



وقالت السلطات الروسية قبل وصول نافالنى إنها تعتزم إلقاء القبض عليه بمجرد عودته إلى بلاده، متهمة إياه بانتهاك شروط حكم صدر مع إيقاف التنفيذ، وانتهاكه لفترة خضوعه للمراقبة جراء إدانة سابقة.



وعاد نافالني إلى روسيا بعد شهور من العلاج في ألمانيا عقب تعرضه لمحاولة اغتيال بغاز الأعصاب نوفيتشوك في موطنه روسيا. وتم تحديد موعد محاكمته المقبلة في الثاني من فبراير المقبل.