أعلن البنك الأهلي التجاري السعودي عن انتهاء طرح إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالدولار، اليوم الثلاثاء، بقيمة بلغت 25ر1 مليار دولار.



وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 6250 صكا، على أساس الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، بقيمة إسمية للصك بلغت 200 ألف دولار.



وأضاف أن عائد الصك بلغ 3.50% في السنة من تاريخ الإصدار (يحتسب يوم الإصدار) وحتى 26 يناير 2027، لا يحتسب يوم 26 يناير 2027.



وذكر البنك أن مدة استحقاق الصك مستمرة بدون تاريخ استحقاق، لافتاً إلى أنه يمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على خيار البنك، كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك.