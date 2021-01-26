برلماني: مطالب ثورة 25 يناير كانت تبدو مستحيلة للبعض

قال محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العمل السياسي في الأساس قائم على التفاوض والحلول الوسط، معقبًا: «لا يوجد ما يسمى: إما 100% مما أطلبه أو أرفض كل شيء».

وأضاف، في لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الاثنين: «نظرتي للأمور في 25 يناير 2021 اختلفت عن 25 يناير 2011، حيث أدركت أنه لا توجد معادلات صفرية».

ولفت إلى أن مطالب ثورة 25 يناير كانت تبدو مستحيلة لدى البعض، نظرًا لأنها كانت خروجًا على نظام حكم راسخ عند الكثيرين، متابعًا: «كنا في 25 يناير ندرك جيدًا ما لا نريدة، إذ كنا نرفض الظلم الاجتماعي والاقتصادي والاستبداد».

وذكر أن آليات تنفيذ هذه المطالب كانت غائبة، مضيفًا أن المشكلة بدأت عند تغيير نظام الحكم، عندما بدأ التفكير في كيفية صياغة نظام دستوري ديمقراطي عصري، ما أدى إلى الوقوع في اختلاف وجهات النظر.

وأكد أن ما أنقذ ثورة 25 يناير يتمثل في توحيد جميع الآراء بعدها بعام تجاه هدف محدد وهو جماعة الإخوان عند توليها الحكم، منوهًا بأن بقاء الدولة وحناية أمنها القومي هو الأهم لدى الجميع سواء مؤمنين أو مختلفين مع الثورة، ومن ثم تأتي باقي الأهداف.