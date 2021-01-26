 المفوضية الأوروبية تحذر من احتمال صدور قرار يلزم إيطاليا باسترداد مساعداتها لشركة طيران أليتاليا - بوابة الشروق
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المفوضية الأوروبية تحذر من احتمال صدور قرار يلزم إيطاليا باسترداد مساعداتها لشركة طيران أليتاليا

بروكسل - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 9:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 9:49 م

قالت مارجريت فيستاجر، نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوضة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار، إنه على إيطاليا الانتباه إلى وجود احتمال كبير لصدور قرار من الاتحاد الأوروبي يلزمها باسترداد الأموال التي قدمتها لدعم شركة الطيران المتعثرة أليتاليا إذا لم يتم الالتزام بشروط خطة إنقاذ الشركة التي أقرتها المفوضية الأوروبية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تصريحات فيستاجر جاءت خلال مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الثلاثاء.

وقالت المفوضة الأوروبية إنه من المهم أن يدرك كل الأطراف المعنية بخطة إنقاذ شركة الطيران أنه عندما يتم منح الشركة مساعدات غير مبررة بشكل كاف، سيكون عليها ردها إلى الدولة.

وأضافت أنه لكي لا يتم رد هذه الأموال يجب تأسيس شركة جديدة وتصفية أليتاليا تماما، مضيفة أنه " ليس من شأننا إعطاء تعليمات في هذا الأمر وإنما شأن الأطراف المعنية في إيطاليا".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقيم أصول الشركة وقيمة علامتها التجارية وموظفيها والبنية التحتية المطلوبة لممارسة نشاطها.

في الوقت نفسه قالت فيستاجر إن شركة الطيران الإيطالية الجديدة المقرر تأسيسها لتحل محل أليتاليا، تواجه مصاعب في التأسيس حاليا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والقيود المفروضة على حركة السفر.


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