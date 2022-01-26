ضبط مدير مدرسة بالخانكة يبيع التغذية المدرسية بالسوق السوداء

صرح مصدر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عن ضبط مدير مدرسة 23 يوليو التابعة لإدارة الخانكة التعليمية لقيامه ببيع التغذية المدرسية بالسوق السوداء.

وأوضح المصدر، أنه فور نشر إحدى أولياء الأمور لفيديو يتضمن قيام مدير المدرسة ببيع التغذية المدرسية الخاصة بالطلاب، تم على الفور توجيه لجنة من التفتيش المالى والإدارى بتعليم الخانكة، والتحقيق معه وإحالتة للشؤون القانونية.



وأكد المصدر، أنه تم تحرير محضر بتلك المخالفة وعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه، منوهاً أنه لا تستر على أى مخالف ولا احد فوق القانون.