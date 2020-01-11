ابنة يحيي حقي: « اختيار والدي كشخصية معرض الكتاب تكريم لكل الأدباء في عصره»

أعربت نهى يحيى حقي، ابنة الأديب يحيى حقي، عن سعادتها باختيار يحيى حقي كشخصية معرض الكتاب في دورته الـ 53، قائلة: «هو يستحق ذلك.. وأنا سعيدة».



وتابعت، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن كل من تعرف على يحيى حقي مازال يتذكره، حيث أنه كان دائما شخصية متفائلة، ويعطي طاقة إيجابية لمن حوله.



وأضافت، أن والدها كان من المقرر أن يكون شخصية العام في معرض الكتاب العام الماضي ولكن لم يحدث، وهو ما اغضبها ولكن تم اختياره هذا العام.



ولفتت ابنة الأديب يحيى حقي، إلى أن اختيار يحيى حقي شخصية معرض الكتاب هو تكريم لكل الأدباء في عصره، واصفة ما كتبه يحيى حقي بـ المحتوى المعاصر، موجهة التحية للدولة على اختيار اسم والدها لتكريمه بمعرض الكتاب.‎