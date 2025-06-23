مسئول روسي بارز: مستعدون للحوار مع الغرب حال تخليه عن سياسة المواجهة مع موسكو

قال ألكسندر جروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي إن روسيا لا تعتبر نفسها عدوا للغرب، وهي مستعدة للحوار في حال تخلى خصومها عن سياسة المواجهة معها.

وأضاف جروشكو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية بثتها اليوم الاثنين: "من جانبنا، فإننا نسترشد بأحكام مفهومنا للسياسة الخارجية، فنحن لا نعتبر أنفسنا أعداء للغرب ونحن مستعدون للحوار".

وأوضح: "لكن ذلك ممكن فقط في حال تخلى خصومنا عن سياسة المواجهة تجاه روسيا، والتوقف عن التوسع شرقًا، فضلًا عن استعدادهم للتفاعل العملي القائم على مبادئ المساواة في السيادة واحترام مصالح بعضنا بعضا".

وفي تعليقه على تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، بأنه لا يستبعد تطبيع العلاقات مع روسيا على المدى الطويل، أشار جروشكو إلى أن روته، يتحدث عن "منظور طويل الأمد للغاية"، لم يظهر في الأفق بعد.