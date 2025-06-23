إسرائيل تدعي مهاجمة 6 مطارات وتدمير 15 طائرة حربية بإيران

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ادعى الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مهاجمته 6 مطارات في إيران وتدمير 15 طائرة حربية ومروحية قتالية، ضمن حصيلة عدوانه الذي يدخل يومه الحادي عشر على الأراضي الإيرانية.

وأوضح الجيش في بيان، أنه "هاجم 6 مطارات تابعة للنظام الإيراني في غرب وشرق ووسط إيران".

وأشار إلى أن "طائرات مُسيّرة دَمّرت 15 طائرة حربية ومروحية قتالية تابعة للنظام الإيراني".

وأضاف: "خلال الغارات، تم استهداف مدارج إقلاع، وحظائر تحت الأرض، وطائرة للتزويد بالوقود، وطائرات من طراز F-14، وF-5، وAH-1 تابعة للنظام الإيراني".

وزعم الجيش الإسرائيلي أن "القطع الجوية المُدمَّرة كانت مُعَدّة للاستخدام ضد طائرات سلاح الجو (الإسرائيلي) لإحباط هجماتها على الأراضي الإيرانية".

وقال إن "سلاح الجو عطّل القدرة على الإقلاع من تلك المطارات وشلّ القدرة التشغيلية للقوات الجوية الإيرانية للانطلاق منها".

وفي هجوم جديد، قال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 15 مقاتلة من سلاح الجو، وبتوجيه استخباري دقيق، نفذت هجمات صباح الاثنين على منطقة كرمانشاه غربي إيران.

وادعى أن تلك الهجمات "دمرت عدة مواقع إطلاق وتخزين صواريخ أرض-أرض موجهة نحو دولة إسرائيل".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإيرانية على ادعاءات الجيش الإسرائيلي.

ومنذ 13 يونيو تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان ذات الأهمية الإستراتيجية في إيران، وذلك استكمالا للدعم العسكري والاستخباري واللوجستي الذي تقدمه لإسرائيل في عدوانه على إيران.