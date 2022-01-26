 وزير دفاع بريطانيا في برلين لبحث الأزمة الأوكرانية - بوابة الشروق
الأربعاء 26 يناير 2022 10:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

وزير دفاع بريطانيا في برلين لبحث الأزمة الأوكرانية

د ب ا
نشر في: الأربعاء 26 يناير 2022 - 9:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يناير 2022 - 9:48 م

وصل وزير الدفاع البريطاني بن والاس إلى العاصمة الألمانية برلين مساء اليوم الأربعاء لإجراء محادثات بشأن الأزمة الأوكرانية.

وتم استقبال والاس بسلام الشرف العسكري في أولى زياراته الرسمية لألمانيا.

كانت وزارة الدفاع الألمانية أعلنت أمس الثلاثاء أن من المنتظر أن تتطرق محادثات والاس مع نظيرته الألمانية كريستينه لامبرشت إلى الوضع في منطقة الساحل الأفريقي.

يشار إلى أن المهام الدولية في مالي تواجه تعقيدات منذ استيلاء مجلس عسكري على السلطة هناك.

وسيبحث الوزيران أيضا مشاريع التعاون الثنائي بين لندن وبرلين وتحديث الخطة الاستراتيجية لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك