وزير دفاع بريطانيا في برلين لبحث الأزمة الأوكرانية

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وصل وزير الدفاع البريطاني بن والاس إلى العاصمة الألمانية برلين مساء اليوم الأربعاء لإجراء محادثات بشأن الأزمة الأوكرانية.

وتم استقبال والاس بسلام الشرف العسكري في أولى زياراته الرسمية لألمانيا.

كانت وزارة الدفاع الألمانية أعلنت أمس الثلاثاء أن من المنتظر أن تتطرق محادثات والاس مع نظيرته الألمانية كريستينه لامبرشت إلى الوضع في منطقة الساحل الأفريقي.

يشار إلى أن المهام الدولية في مالي تواجه تعقيدات منذ استيلاء مجلس عسكري على السلطة هناك.

وسيبحث الوزيران أيضا مشاريع التعاون الثنائي بين لندن وبرلين وتحديث الخطة الاستراتيجية لحلف شمال الأطلسي (ناتو).