أمريكا تبحث نشر قوات إضافية في أوروبا الشرقية

تناقش الولايات المتحدة مع بعض الحلفاء إمكانية نشر آلاف القوات الإضافية في دول أوروبا الشرقية التابعة لحلف شمال الأطلسي، كإظهار للدعم في مواجهة روسيا.



ومن بين الدول التي تفكر في قبول عمليات الانتشار رومانيا وبلغاريا والمجر، حسبما قاله ثلاثة مسؤولين أمريكيين مطلعين على المناقشات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.



وسوف يبلغ الجنود المقرر نشرهم نحو 1000 فرد في كل دولة، وستكون مماثلة لمجموعات القتال الأمامية المتمركزة حاليا في دول البلطيق وبولندا.



الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من بين أولئك الذين يفكرون في عمليات الانتشار الجديدة، لكن ليس كل أعضاء الناتو الثلاثين راغبين في ذلك، وفقا لدبلوماسي أوروبي.



وقال مسئول دفاعي آخر الأسبوع الماضي إن الهدف العسكري الأمريكي بشكل عام هو "تلبية القدرات" التي يطلبها حلفاء الناتو في المنطقة، مضيفا: "يمكن للقوات الأمريكية أن تعمل، كما تفعل، من جانب واحد في أوروبا، ولكن يمكنها أيضا العمل تحت هياكل قيادة الناتو الحالية".