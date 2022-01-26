أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر في بيان لها اليوم الأربعاء، غلق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، لسوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج التي تراوحت بين 5,2 إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية شرقية وتراوحت شدتها بين 30 إلى 35 عقدة، وبلغ الضغط الجوي 1002.

وأكد البيان أنه جرى إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية .

وأكد اللواء مهندس محمد الرحيم، رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية حرصًا على سلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة .