زاخاروفا: موسكو سترد على طرد الملحق العسكري الروسي من بريطانيا بالشكل المناسب

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن موسكو سترد بالشكل المناسب على طرد الملحق العسكري الروسي لدى لندن، بحسب ما أوردته اليوم الأربعاء قناة "آر تي عربية" الروسية.

وقال وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، أمام البرلمان، إن المملكة المتحدة بصدد طرد دبلوماسي روسي بارز، في إطار حملة تشنها على ما وصفه بأنه "جمع موسكو لمعلومات في بريطانيا".

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأن هذه التحركات تضمنت طرد الملحق العسكري الروسي، الذي وصفه كليفرلي بأنه عميل استخباراتي غير معلن، إضافة إلى تجريد العديد من الممتلكات التي تمتلكها روسيا من الوضع الدبلوماسي، بحسب ما قاله كليفرلي للنواب اليوم.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي ردا على حادث حريق يشتبه في أنه متعمد وقع في لندن واستهدف ممتلكات مرتبطة بأوكرانيا، إلى جانب أنشطة تجسس أخرى بالمملكة المتحدة وأوروبا.