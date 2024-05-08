رئيس مكتب مكافحة الجريمة في ألمانيا: عدد التعديات الجسدية على سياسيين يثير القلق

أعرب رئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة في ألمانيا، هولجر مونش، عن اعتقاده بأن التعديات المتزايدة على ساسة، وأعضاء في الحملات الانتخابية، أمر مثير للقلق.

وقال مونش في بريمن اليوم الأربعاء: "ما يثير القلق هو أن عدد الإصابات الجسدية يتزايد الآن"، مشيرا إلى أن المكتب أحصى وقوع 27 اعتداء جسديا على ساسة العام الماضي، و22 هذا العام، لكنه ذكر أيضا أن عدد الإهانات الموجهة للمسؤولين السياسيين ارتفع أيضا بشكل ملحوظ.

وأضاف مونش أن الوضع في حملة الانتخابات التمهيدية متوتر حاليا، ويختلف من ولاية إلى أخرى، وذلك في إشارة إلى الانتخابات الأوروبية والانتخابات البلدية في بعض الولايات، المقررة في التاسع من يونيو المقبل. ورأى مونش أنه يجب لهذا السبب أن يتم تنسيق الإجراءات وفقا لكل منطقة، لافتا إلى أن من الممكن في إطار ذلك تأسيس نقطة تواصل ميدانية وإعداد تعليمات تتعلق بالسلوك الواجب اتباعه في أثناء الحملة الانتخابية وإصدار كتيبات إعلامية.

وشدد مونش على أن الشرطة لا تستطيع حماية جميع السياسيين والعاملين في الحملات الانتخابية، وقال: "يجب ألا نستسلم لوهم أن كل هذا سينتهي بحماية الشرطة".

وبعيدا عن الحملة الانتخابية، أعرب مونش عن اعتقاده بأنه يجب التركيز بصورة أكبر على التعامل مع الكراهية والتحريض على شبكة الإنترنت، وقال إن النقاش العام يؤدي إلى خلق صور لأعداء ويفضي في النهاية إلى ارتكاب جرائم جنائية. كما أوضح أن حزب الخضر هو الأكثر تضررا من جرائم توجيه الإهانات وأن حزب البديل من أجل ألمانيا هو الأكثر تضررا من جرائم التعديات الجسدية.