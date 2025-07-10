هشام حنفي: الأهلي سيصبح بلا منافس مثل بايرن ميونخ

يرى هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، أن إدارة القلعة الحمراء نجحت في تعزيز صفوف الفريق بصفقات مميزة تجعله قادرا على المنافسة بقوة والتفوق على منافسيه.

واستطاع الأهلي حسم أكثر من صفقة قبل مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية أبرزها أحمد مصطفى "زيزو" نجم الزمالك السابق، بالإضافة لمحمود حسن "تريزيجيه"، وكذلك عودة المالي أليو ديانج، والتعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان.

وقال حنفي في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي لن يكون له منافس في الموسم الجديد.. الفريق سيكون مثل بايرن ميونخ في الدوري الألماني".

يذكر أن بايرن ميونخ كان قد خسر لقب البوندسليجا في الموسم قبل الماضي لحساب باير ليفركوزن، قبل أن يستعيد العملاق البافاري هيمنته على اللقب المحلي في الموسم المنقضي، ويتوج بالبطولة.