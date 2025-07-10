الأمم المتحدة: كبار السن أكثر عرضة لخطر العواقب الناتجة عن تغير المناخ

أفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)، في تقرير صدر اليوم الخميس، بأن كبار السن أكثر عرضة لخطر العواقب الناتجة عن تغير المناخ.

وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج، إنجر أندرسن: "تعد موجات الحر من بين أكثر آثار التغير المناخي انتشارا وفتكا، إلى جانب الفيضانات وتقلص الغطاء الجليدي"، مضيفة أنه "يجب أن نكون على استعداد للمخاطر الناجمة عن هذه الآثار، ولا سيما على الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، وبينها كبار السن".

وارتفعت أعداد الوفيات السنوية المرتبطة بموجات الحرارة بين كبار السن بنحو 85% منذ تسعينيات القرن الماضي.

يشار إلى أن كبار السن –خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة أو من ضعف أو حركة محدودة – أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية مرتبطة بالحرارة، بما يشل أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية وأمراض التمثيل الغذائي. كما أن معدل الوفيات أعلى في هذه الفئة.