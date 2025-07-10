إيران: ضرباتنا القاصمة على إسرائيل أدت إلى طلب وقف إطلاق النار

أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد طيار عزيز نصير زادة، أن "الضربات القاصمة التي شنتها القوات المسلحة الإيرانية ضد العدوان الإسرائيلي أدت إلى طلب وقف إطلاق النار".

وقال العميد نصير زادة، في اتصالين هاتفيين مع وزيري دفاع فنزويلا وأرمينيا، إن "القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد على أي مغامرة محتملة قد تحدث من الكيان الصهيوني وحماته الغربيين، بشكل يبعث على الندم"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف أن "الهجوم الإسرائيلي وعدوانه خلال المحادثات والمفاوضات مع الولايات المتحدة وأوروبا دليل آخر على عدم موثوقية الولايات المتحدة والغرب".

وفي 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين. فيما ردت إيران، بضربات جوية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.