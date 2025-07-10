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تنتهي اليوم الخميس امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، حيث يؤدي الطلاب آخر اختباراتهم في عدة مواد، وسط إجراءات مشددة لضمان الانضباط وحُسن سير اليوم الختامي.

وبدأ منذ قليل امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، وامتحان مادة الإحصاء للشعبة الأدبية، والتي تُطبق لأول مرة كمادة إجبارية على طلاب الأدبي ضمن النظام الجديد.

كما يؤدي طلاب النظام القديم الامتحان في مادة الأحياء لشعبة العلوم، والاستاتيكا لشعبة الرياضيات، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وفي السياق ذاته، عقد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف أمس اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية الخاصة بآخر أيام الامتحانات.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية داخل اللجان الامتحانية، وتوفير أقصى درجات الانضباط والتنظيم، إلى جانب تعزيز الإجراءات التأمينية والاحترازية، لضمان مرور اليوم الأخير بسلاسة ودون معوقات.

وأكد الوزير على سرعة التعامل مع أية حالات طارئة أو مظاهر سلبية من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية، كما وجه بتنظيم توزيع كتيبات المفاهيم الخاصة بمواد الأحياء، والرياضيات التطبيقية، والإحصاء.

وشدد على أهمية الفصل التام بين كراسات الأسئلة وأوراق الإجابة وفق التراجم المختلفة، وبين طلاب النظامين القديم والجديد، لتفادي أية أخطاء في التوزيع أو حدوث عجز بالأوراق.