إيطاليا تعتمد استخدام جهاز يمنع السائقين من القيادة تحت تأثير الكحوليات

تعتزم إيطاليا إلزام السائقين الذين يرتكبون مخالفة القيادة تحت تأثير مخدرات بتركيب جهاز يسمى "قفل الكحوليات" في سياراتهم بهدف منعهم من العودة للقيادة في حال تجاوز نسبة الكحوليات في دمائهم الحدود المسموح لهم بالقيادة .

في حين أن العديد من الدول قد جربت أجهزة قفل الكحوليات، لكن لم تعتمدها قانونًا، إلا أنها تُطبّق الآن في بعض الدول الأوروبية وبعض الولايات الأمريكية.

وتسعى حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، إلى الحد من عدد حوادث المرور المرتبطة بالقيادة تحت تأثير الكحول من خلال هذا القانون الجديد الذي يستهدف مرتكبي المخالفة بشكل متكرر.

ووفقًا لأحدث الأرقام، يبلغ عدد ضحايا حوادث المرور في إيطاليا حوالي 3000 قتيل سنويا، وغالبًا ما يكون تناول السائقين للكحول سبب الحوادث. ويبلغ الحد القانوني لنسبة الكحول في الدم 5ر0 ، لكن نادرا ما يتم إخضاع السائقين لاختبار الكحوليات أثناء القيادة.

ويلزم القانون الجديدة السائقين الذين يتم ضبطهم أثناء القيادة ومستوى الكحول في الدم 8ر0 أو أكثر بتركيب جهاز قفل الكحوليات في سياراتهم لمدة عامين عند استعادة رخصة القيادة.

وتُقدر تكلفة تركيب الجهاز بحوالي 2000 يورو. أما أولئك الذين تبلغ نسبة الكحول في دمهم 5ر1 أو أعلى، فسيتعين عليهم استخدام جهاز قفل الكحول لمدة ثلاث سنوات. إذا تم ضبط سائق مدان تحت تأثير الكحول يقود السيارة دون استخدام الجهاز، فسيواجه غرامة تصل إلى 638 يورو مع سحب رخصته مرة أخرى.

تعمل هذه الأجهزة بشكل مشابه لاختبارات فحص نسبة الكحول في الدم التي تجريها الشرطة، حيث يجب على السائقين النفخ في أنبوب قبل تشغيل السيارة. إذا كانوا في كامل وعيهم أو تناولوا كمية قليلة من الكحول، فستبدأ السيارة في العمل. أما إذا تجاوز مستوى الكحول في الدم 5ر0 فإن الجهاز يمنع تشغيل السيارة من الأساس.