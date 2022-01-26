التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة مصر وكوت ديفوار

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حسمت نتيجة التعادل السلبي مواجهة منتخبنا الوطني أمام كوت ديفوار، في اللقاء الذي اقيم على ستاد جابوما، ضمن منافسات الدور الثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وبدأ منتخبنا الوطني مباراة كوت ديفوار بحذر دفاعي شديد لكنه نجح في إيقاف خطورة لاعبي منتخب كوت ديفوا بنسبة كبيرة طوال أحداث الشوط الأول.

وجاءت أحداث المباراة سريعة للغاية من جانب منتخب مصر خاصة في الدقيقة 16 التي كادت أن تكتب هدف التقدم لمنتخب مصر عن طريق عمر مرموش الذي سدد كرة صاروخية تصطدم بالقائم.

وشاء القدر أن يخرج أحد أهم لاعبي منتخب كوت ديفوار فرانك كيسي في الدقيقة 29 وذلك بعد سقوطه على أرضية الملعب في أول تغيير إضطراري لمنتخب كوت ديفوار وينزل سيريدي.

وفي الدقيقة 35 استلم مصطفى محمد تمريرة من محمد صلاح وسددها لتخرج لركنية.

وتعد أخطر هجمات الأفيال في الدقيقة 39 بعد كرة عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إبراهيم سانجاري الخالي تماما من الرقابة الدفاعية بتسديدة مباشرة تصدى لها محمد الشناوي ببراعة وأنقذ مرماه.