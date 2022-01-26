أرباح تشغيل هيونداي للهندسة والتشييد خلال الربع الأخير أقل من التوقعات

أعلنت شركة التشييد الكورية الجنوبية العملاقة هيونداي للهندسة والتشييد، اليوم الأربعاء، تحقيق أرباح تشغيل خلال الربع الأخير من العام الماضي أقل من تقديرات المحللين.

وبلغت أرباح تشغيل الشركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية 27ر191 مليار وون كوري جنوبي (76ر159 مليون دولار) مقابل 92ر89 مليار وون خلال الفترة نفسها من العام السابق، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم 24ر220 مليار وون.

وبلغ صافي أرباح الشركة المجمعة خلال الربع الأخير من العام الماضي 43ر121 مليار وون مقابل خسائر قيمتها 42ر113 مليار وون خلال الفترة نفسها من العام السابق، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا صافية بقيمة 24ر95 مليار وون

وزادت المبيعات خلال الربع الأخير بنسبة 20% سنويا إلى 18ر5 تريليون ون مقابل تقديرات المحللين التي كانت 62ر4 تريليون وون.