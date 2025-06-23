المغرب يتضامن مع قطر ويدين هجوم إيران على القاعدة الأمريكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت وزارة الخارجية المغربية، الاثنين، الهجوم الإيراني على قاعدة أمريكية في قطر، وأعربت عن تضامنها مع الدوحة.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تدين بشدة "الهجوم الصاروخي السافر (من قبل إيران) الذي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة ومجالها الجوي".

وأعربت "عن تضامنها التام مع دولة قطر الشقيقة إزاء كل ما من شأنه أن يمس أمنها وطمأنينة مواطنيها".

ومساء الاثنين، أفاد التلفزيون الإيراني الحكومي، بأن الهجوم الذي أُطلق عليه اسم "بشائر الفتح"، يستهدف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.

بينما أدانت قطر الهجوم الإيراني على القاعدة الأمريكية في أراضيها واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها، مؤكدة أنها تحتفظ بحق الرد، وفق بيان متحدث الخارجية ماجد الأنصاري.

وأشارت وكالة "إرنا" الإيرانية، إلى شن هجوم صاروخي أيضا على قاعدة أمريكية في العراق.

وفجر الأحد، لم تكتف الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للعدوان الإسرائيلي على إيران، وشنت غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.

ومنذ 13 يونيو الجاري تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، ما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.