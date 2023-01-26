اليونسكو تدرج معالم مملكة سبأ باليمن على قائمة التراث المعرض للخطر

قررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" إدراج كل من معالم مملكة سبأ في مأرب باليمن ومعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس بلبنان على قائمة اليونسكو للتراث العالمي وقائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وعن معالم مملكة سبأ في اليمن، قالت اليونسكو إنها عبارة عن "ممتلكات متسلسلة تتضمن سبعة مواقع أثرية تشهد على مملكة سبأ الغنية وعلى إنجازاتها المعمارية والجمالية والتكنولوجية من الألف الأول قبل الميلاد وحتى وصول الإسلام قرابة عام 630".

وذكرت أن هذا الموقع يقدم دليلاً على الإدارة المركزية شديدة التعقيد لهذه المملكة عندما كانت تسيطر على جزء كبير من طريق البخور الذي يعبر شبه الجزيرة العربية، وكان لها دور في شبكة التبادل الثقافي الأوسع نطاقاً التي عززتها التجارة مع حوض البحر المتوسط وشمال أفريقيا.

ويتوسط الموقع مناظر طبيعية شبه قاحلة تتألف من وديان وجبال وصحارٍ، ويضم بقايا مستوطنات حضرية واسعة ومعابد ضخمة وأسوار المدينة ومبانٍ أخرى.

ويبين نظام الري في مأرب التاريخية التقدم التكنولوجي في مجال الهندسة المائية والزراعة الذي وصل إلى درجة لم يكن لها مثيل في جنوب شبه الجزيرة العربية التاريخية، مما أتاح إنشاء أكبر الواحات الاصطناعية القديمة.

وأدرجت اليونسكو معالم مملكة سبأ في اليمن على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر بعد تعرضه إلى التهديدات بتدميره بسبب النزاع الدائر.

أما معرض رشيد كرامي الدولي فقد صممه المهندس المعماري البرازيلي أوسكار نيماير في ستينيات القرن الماضي، وتمتد أرض المعرض على مساحة حوالي كيلو متر وتقع بين المركز التاريخي لمدينة طرابلس وميناء مدينة المينا.

وذكر بيان صحفي صادر عن منظمة اليونسكو أن هذا المعرض كان المشروع الرائد من بين مشاريع سياسة تحديث لبنان في ستينات القرن الماضي.

وأضاف البيان أن "المعرض من ناحية حجمه وغنى الأنماط الهندسية فيه يعد أحد الأعمال الهامة التي تمثل فن العمارة الحديث في القرن العشرين في المنطقة العربية من الشرق الأوسط".

وأدرجت لجنة التراث العالمي هذا الموقع على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر "نظراً إلى حالة صونه المثيرة للقلق ونقص الموارد المالية اللازمة لصيانته والمخاطر الكامنة في مقترحات تطوير المجمع التي قد تضر بسلامته".

ويهدف الإدراج على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر إلى إفساح المجال للحصول على مساعدة دولية معززة على الصعيدين التقني والمالي للمواقع المدرجة.