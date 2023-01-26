 الكرملين: إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل الغرب دليل على مشاركته المباشرة في الصراع - بوابة الشروق
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الكرملين: إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل الغرب دليل على مشاركته المباشرة في الصراع

موسكو - أ ش أ
نشر في: الخميس 26 يناير 2023 - 1:21 م | آخر تحديث: الخميس 26 يناير 2023 - 1:21 م
أعلنت الرئاسة الروسية (كرملين)، أنها تعتبر إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل الدول الغربية دليلاً على مشاركتها المباشرة في الصراع.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف -في تصريح صحفي اليوم الخميس- "نسمع باستمرار تصريحات من العواصم الأوروبية وواشنطن أن إرسال أنظمة أسلحة مختلفة ومنها الدبابات إلى أوكرانيا لا يعني بأي حال تورط هذه الدول أو حلف "الناتو" في الأعمال القتالية التي تجري في الأراضي الأوكرانية".

وأضاف "نحن نختلف بشكل قاطع مع هذا الرأي، ونعتبر أن كل ما يفعله هذا الحلف والعواصم الغربية هو تورط مباشر في الصراع"، مشيرا إلى أن هذا التورط يزداد عمليا.

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