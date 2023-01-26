سيد عبد الحفيظ: الأهلي لم يغلق ملف المهاجم الأجنبي

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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، آخر تطورات صفقة المهاجم الأجنبي، الذي طلب المدرب السويسري كولر التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: «المدير الفني حدد مطالبه بالتعاقد مع مهاجم، أهمها أن يكون مختلفا عن الأسماء الموجودة داخل الفريق».

وأضاف: «وبالفعل، اتخذنا خطوات جادة للتعاقد مع مهاجم، وتم التراجع عن التعاقد لأسباب مختلفة، وهناك بعض الأسماء لو تعاقدنا معها كانت ستتسبب في إفساد غرفة الملابس بسبب رواتبها المرتفعة».

وأوضح مدير الكرة بالأهلي: «بخصوص يعقوبو اترفض من الناحية الطبية، وموليكا ناديه طلب مبلغ كبير جدا، وفي مهاجم تالت لو كنا جبناه كان هيبوظ أوضة اللبس».

وأتم: «كولر له طلبات خاصة في المهاجم وفي فترة الانتقالات الشتوية بتكون ليها تسعيرة تانية، في ظل الظروف الصعبة الحالية من عدم توفير الدولار، فمن الوارد أننا نتعاقد مع لاعب إعارة بنية البيع».