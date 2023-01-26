أشرف زكي: مصر كانت هوليوود الشرق في صناعة السينما

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن مصر كانت هوليود الشرق في صناعة السينما، إلا أن صناعة السينما حاليا تواجه مجموعة من التحديات، قائلا: "هَمّ صناعة السينما في مصر، كبير جدا".

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة النقاشية، التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونقابة المهن التمثيلية، حول التحديات التي تواجه القوى الناعمة والفنانين في مصر، في إطار فعاليات الحوار الوطني التي تنظمها التنسقية حول القضايا المطروحة على أجندة الحوار الوطني.

وأكد زكي أن دور مصر في صناعة السينما، بدأ يتراجع في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الأردن حققت 600 مليون دولار مؤخرا، من صناعة الأفلام على أراضيها.

وأوضح أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تلعب دورا هاما، للحفاظ على رصيد السينما المصرية، وأن منظومة السينما كلها لابد وأن تكتمل، مضيفا أن الفنانين هم أكثر الفئات دفعا للضرائب، خصوصا أن أعمالهم أمام الجميع، مشيرا إلى مقولة للفنانة صابرين، التي قالت فيها إنها أصبحت مهمومة بتبرأة نفسها من عدم دفع الضرائب، بدلا من الاهتمام بفنها.

وأشار إلى أنه لولا الفنان أشرف عبد الباقي لاختفى المسرح المصري، مؤكدا أن الأندية تدفع 25% من الفواتير المستحقة عليها وفقا للقانون، في حين أن السينما ليست كذلك.

وقال نقيب المهن التمثيلية إن شارع عماد الدين، الذي كان رمزا للمسرح، لم يعد كذلك، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج، ثالث أكثر المحافظات تعدادا للسكان، لا يوجد بها سينما.