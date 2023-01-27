قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، إن اللجنة البرلمانية ناقشت التحديات التي تواجه الفن خلال اجتماعاتها السابقة بحضور الفنان يحيي الفخراني عضو اللجنة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونقابة المهن التمثيلية، حول التحديات التي تواجه القوى الناعمة والفنانين في مصر.

وأشار النائب محمود القط، إلى أن اللجنة ناقشت أيضاً التحديات التي تواجه التصوير في الأماكن الأثرية، وأضاف "نعلم أن أفلام كثيرة تم تصويرها بعيدا عن مصر بسبب الإجراءات الجمركية ونجري مناقشات لحل هذا الأمر" .

وتابع "القط": "نناقش التحديات التي تواجه الفن من باب الغيرة على الفن المصري، ولدينا إحساس كبير أننا يجب أن نكون دائما في الريادة والصدارة والمقدمة"، مستطردا: "ولا شك أن المنافسة في هذا المجال خلقت غيرة لدينا على الفن المصري"، وأشار إلى أهمية ما تحقق من عودة المسرح المدرسي .

أدار الحوار خلال الجلسة النقاشية، الإعلامية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان أشرف عبد الباقي، والنائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء النقابة.

ويأتي ذلك في إطار استكمال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسات الحوار حول القضايا الهامة المطروحة على أجندة الحوار الوطن، وبداية لمًا أعلنته التنسيقية في استراتيجيتها لعام ٢٠٢٣ في التوسع في العمل مع النقابات.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية داخل مقرها وبشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي سيتم طرحها على أجندة الحوار الوطني.‎