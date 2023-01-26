إيطاليا: نرسل مساعدات عسكرية لكييف لمنع انتشار الحرب خارج أوكرانيا

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، اليوم الخميس، إن إيطاليا وحلفاءها ترسل مساعدات عسكرية إلى كييف في ظل العملية العسكرية الروسية لمنع انتشار الحرب خارج أوكرانيا.

وأوضح كروسيتو، في تصريحات إعلامية، أن المساعدات التي ترسلها الدول لا تستهدف فقط إنقاذ أوكرانيا، لكنها أيضا لكبح التصعيد الذي يمكن أن يؤدي إلى اتساع نطاق الحرب، وبهذه الطريقة تبقى الحرب بين دولتين فقط، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وأضاف: من الضروري التحلي بالشجاعة لاتخاذ قرارات صعبة لتجنب السيناريوهات الأسوأ"، مؤكدا أن أول من يريدون تجنب التصعيد هم الدول الأوروبية، وقال "كلنا نأمل في إمكانية إجراء محادثات سلام.

ومن المقرر أن توافق الحكومة الإيطالية على الحزمة السادسة من المساعدات لأوكرانيا، وذكر كروسيتو أن المساعدات ستضم أسلحة دفاعية فقط، وقال: نحن لا نقدم أسلحة لمهاجمة الروس، لكن للدفاع عن الأوكرانيين وإسقاط الصواريخ.