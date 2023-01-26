وزيرة التضامن: أكثر من 9 ملايين زيارة منزلية لتوعة السيدات بأهمية تنظيم الأسرة

استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا مفصلا عن مشروع "2 كفاية" منذ نشأته في عام 2018، وحتى نهاية العام الماضي، وجاء في التقرير إنجازات المشروع وتحقيقه لأهداف التنمية المستدامة 2030 بخفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني والارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري لتحقيق معدل الإنجاب الكلي المستهدف في 2030، وهو 2.4 طفل.

وذكر التقرير، أنه خلال عمل المشروع تم التعاون مع 108 جمعيات ومؤسسات أهلية شريكة بالمشروع في 10 محافظات، هي الأعلى فى معدلات الإنجاب والأكثر فقرا، بالإضافة إلى حي الأسمرات، كما تم إجراء "9,300,000" زيارة منزلية للسيدات المستفيدات لتوعيتهن بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمباعدة بين الولادات، وتجهيز وتشغيل 65 عيادة "2 كفاية" تابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان.

وأكد التقرير تنفيذ 2 مليون زيارة تردد إلى وحدات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التابعة لوزارة الصحة والسكان وكذلك عيادات 2 كفاية التابعة للجمعيات الأهلية الشريكة، كما ترددت على عيادات "2 كفاية" التابعة للجمعيات الأهلية 360 ألف سيدة للحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى تنفيذ 4374 ندوة توعوية بحضور 449 ألفا و682 رجلا وسيدة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تنظيم الأسرة "الصحية، المجتمعية، الدينية".

ووفقا للتقرير فقد تم تنفيذ 40 عرض مسرح شارع بمراكز وقرى حياة كريمة وحي الأسمرات واستفاد منها ما يقرب من 42 ألف مستفيد ومستفيدة، علاوة على تنفيذ عدد 703 آلاف مكالمة تليفونية للتوعية بجائحة كورونا، وكذلك المتابعة أثناء تفشى الجائحة.

وفيما يخص التدريب، فقد تم تأهيل 2000 مثقفة مجتمعية بالجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع لتنفيذ محور التوعية بالمشروع " زيارات منزلية" وتدريب 130 كادرا طبيا (طبيبة ، ممرضة)على البرامج المتخصصة والمتقدمة بمجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجار تجهيز وتشغيل 200 عيادة تابعة للجمعيات الأهلية خلال عام 2023.