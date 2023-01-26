مرتضى منصور: سيسافر وفد من الزمالك من أجل استعادة محمود علاء

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قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن هناك محاولات لاستعادة المدافع محمود علاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان محمود علاء قد انتقل في الصيف الماضي، إلى صفوف فريق الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «سنتعاقد مع 3 صفقات مهاجم، وسط ملعب، ومدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والمفاوضات مازالت جارية مع أنديتهم».

وتابع رئيس الزمالك: «نادي سموحة وافق على قطع إعارة محمود شبانة، واللاعب سيعود أيضًا إلى الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الجارية».

وأتم: «هناك وفد من نادي الزمالك سيسافر إلى الإسكندرية في الساعات القادمة، وذلك من أجل استعادة محمود علاء».