محافظ الإسكندرية يشهد إطلاق أول 10 أوتوبيسات محولة للعمل من السولار للغاز

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إطلاق أول 10 أوتوبيسات تم تحويلهم من السولار للعمل بالغاز الطبيعي اليوم الأربعاء، وذلك ضمن خطة الدولة فى تقليل الانبعاثات الضارة للحفاظ على البيئة وتوفير مبالغ طائلة تُنفق سنويًا من ميزانية الدولة .

وكشف الشريف في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم تحويل 10 أوتوبيسات من السولار للعمل بالغاز الطبيعي، سيتم إطلاقها للعمل في شوارع المدينة بدءا من صباح غد، وذلك ضمن المرحلة الأولى التي تشمل تحويل 50 أتوبيس من إجمالي 300 أتوبيس سيتم تحويلها خلال 6 سنوات، على عدد من المراحل بواقع 50 أتوبيس كل مرحلة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن خطة هيئة نقل الركاب بالمحافظة تأتي بالتزامن مع خطة الدولة في خفض الانبعاثات والاعتماد على الوقود المحلي وترشيد النفقات، حيث أن الأتوبيس الذي يعمل بالسولار يستهلك نحو 250 لتر سولار كمتوسط استهلاك يومي، وسعر السولار الحالي 7.25 جنيه ، والغاز يستهلك نحو 200 متر مكعب يوميًا كمتوسط، وسعر الغاز نحو 3.5 جنيه، ليوفر بذلك مبالغ طائلة يوميًا بالإضافة إلى الوفر في الدعم الذي تدعمه الدولة للسولار.

وأضاف الشريف أن الهيئة بها 4 محطات تموين غاز طبيعي خاصة بها، سيتم تموين تلك الأتوبيسات من خلال 3 محطات تموين للغاز الطبيعى موجودة بجراجات الهيئة ، بالإضافة إلى تخصيص محطة للجمهور وجارى إنشاء محطتين للجمهور أيضا .

ولفت اللواء محمد الشريف إلى أن أعمال التعديل للأتوبيسات للغاز الطبيعى بدلاً من السولار تشمل ايضاً أعمال رفع كفاءة الأتوبيسات داخلياً وخارجياً لتليق بالمواطن المصرى فى ظل مبادرة حياة كريمة لتشمل وسيلة مواصلات كريمة للمواطنين تحافظ على المظهر الحضارى والجمال، كما أن البروتوكول الذى يتم تنفيذه يتضمن تدريب الفنيين على أعمال الصيانة الدورية، طبقا لتعليمات الشركة المصنعة للمحركات وبقطع غيار أصلية حفاظاً على عمل الأتوبيسات بأعلى كفاءة.

وأشار المحافظ أن ذلك يأتي ضمن تنفيذ بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع كل من وزارات المالية والإنتاج الحربى والبترول والثروة المعدنية وهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنفيذ البرنامج القومى لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بغرض تحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعى، وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلاً عن ترشيد استهلاك السولار والإسهام بفعالية فى الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف .

وأوضح المهندس محمد زكريا رئيس مجلس إدارة هيئة نقل الركاب بالإسكندرية أن أعمال الصيانة ستُجري بجراجات الهيئة بالإسكندرية وتحت الإشراف المباشر لوزارة الإنتاج الحربى، وسيتم شراء قطع الغيار اللازمة لأعمال الإصلاح للمحركات ومنظومة الغاز الطبيعى لمدة 15 عاماً.

يُذكر أن ذلك يأتي أيضا في إطار تنفيذ مشروع تعديل الـ 2262 أتوبيساً للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار يشمل أتوبيسات هيئتى النقل العام بالقاهرة والاسكندرية، حيث يخص هيئة النقل العام بالقاهرة 1962 أتوبيساً ويخص هيئة النقل للركاب بالإسكندرية منها 300 أتوبيساً، على أن يتم التنفيذ على مدار 6 سنوات مالية تبدأ من العام 2021/2022 وتكون مدة مراحل التنفيذ 12 شهراً لكل مرحلة أما المرحلة الأولى تستغرق 15 شهراً.