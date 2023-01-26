أبو الغيط يستنكر الصمت الدولي تجاه اقتحام مخيم جنين

أدان الأمين العام للجامعة العريية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات عملية اقتحام مدينة ومخيم جنين التي تباشرها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، من بينهم سيدة مسنة.

وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، إن أبو الغيط يتابع التطورات في الأراضي المحتلة بقلق بالغ، مستنكرا حالة الصمت الدولي حيال ما يجري، والتي تكشف ازدواجية فاضحة في المعايير وتواطؤا مرفوضا ومستهجنا.

وضم أبو الغيط صوته إلى السلطة الفلسطينية في مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، معتبرا أن حالة اللامبالاة تشجع الاحتلال للمضي قدما في ارتكاب المزيد من الجرائم تحت قيادة حكومة يعلم الجميع توجهاتها ومخططاتها شديدة التطرف.

واعتبر أبو الغيط أن الصمت على اقتحام المناطق السكنية والمستشفيات وقتل الفلسطينيين على هذا النحو المشين الذي نشهده في جنين، يهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي المحتلة وإطلاق العنان لدائرة جهنمية من العنف.