قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إنه تم إلغاء الامتحان في جميع المواد لطالبات مدرسة نجا سعد واعتباره عام رسوب، ومجازاة اثنين من المعلمين بخصم يومين من راتبهما.



جاء ذلك وفقا لما أسفرت عنه نتائج التحقيق عقب تحويل واقعة ضبط 3 طالبات بالصف الأول الثانوي يقمن بالغش باستخدام الهاتف المحمول، أثناء أداء امتحان مادة التاريخ.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، في بيان إعلامي أنه عقب إحالة الواقعة للتحقيق، قامت الشؤون القانونية بإدارة مرسى مطروح التعليمية بإعمال شؤونها، والتحقيق الفوري مع الطالبات بخصوص واقعة الغش، كذلك مع اثنين من معلمي مدرسة نجا سعد وجاءت نتيجة التحقيق.



وأكد أن ذلك وفق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والخاصة بالآثار المترتبة على حيازة الهاتف المحمول في الإمتحانات العامة والمحلية، والتي تساعد على الغش أثناء الامتحان.