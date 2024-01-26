رئيس جنوب إفريقيا: قرارات العدل الدولية ملزمة لإسرائيل

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الجمعة، إن قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل «انتصار للعدالة».



وأضاف في كلمة له، اليوم الجمعة، تعليقًا على التدابير المؤقتة التي أقرتها المحكمة على إسرائيل: «قرارات محكمة العدل الدولية أثبتت أننا كنا على حق في تقديم الشكوى ضد إسرائيل».



وأكد رامافوزا أنه على إسرائيل اتخاذ إجراءات لوقف التحريض على الإبادة والسماح بوصول الخدمات الأساسية إلى غزة.



وأشار إلى أنّ إسرائيل تقف اليوم أمام المجتمع الدولي وأن جرائمها ضد الفلسطينيين واضحة للعيان.



وتابع: «منذ أكتوبر الماضي والفلسطينيون ضحية لقصف مستمر دمرت فيه إسرائيل أحياء ومدارس ومستشفيات».



وشدد على أن قرار المحكمة ملزم لإسرائيل ويجب احترامه من قبل كل الأعضاء بمعاهدة منع الإبادة الجماعية.



وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص «وقف إطلاق النار».



جاء ذلك خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى «الإبادة الجماعية» المرفوعة ضد إسرائيل.



وقالت رئيسة المحكمة القاضية الأمريكية جوان دونوجو، في كلمتها خلال الجلسة: «نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل».



وأضافت أن محكمة العدل الدولية رفضت طلب إسرائيل سحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها.



وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.