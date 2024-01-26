الاتحاد الأوروبي يشهد زيادة في تسجيل المركبات التجارية

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ذكرت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، اليوم الجمعة، أن عدد المركبات التجارية التي سجلت في التكتل العام الماضي ارتفع بشدة مقارنة بعام 2022، فيما تصدرت الحافلات الزيادة.

وزادت مبيعات الحافلات بنسبة 4ر19 % لتصل إلى 32593، وارتفعت مبيعات الشاحنات بنسبة 3ر16 % لتصل إلى 346986 شاحنة، بينما سجلت الشاحنات الصغيرة زيادة بنسبة 6ر14 % لتصل إلى 467ر1 مليون مركبة.

وجاءت ألمانيا في الصدارة في سوق الشاحنات الأشد أهمية بنمو بلغ الربع تقريبا، وحلت إسبانيا بعدها.

وتقدمت إيطاليا وإسبانيا على ألمانيا في قطاع الشاحنات الصغيرة بارتفاع بلغ أكثر من الخمس لكل منهما.

وتم تسجيل زيادة في الحافلات في إسبانيا وإيطاليا بأكثر من النصف، بينما سجلت ألمانيا نموا متواضعا بالمقارنة بهما بلغ 5ر12%.