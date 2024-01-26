جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان خان يونس ومواقع أخرى إلى إخلاء أماكنهم

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دعا الجيش الإسرائيلي سكان عدد من الأحياء غربي مدينة "خان يونس"، ومناطق أخرى، إلى إخلاء منازلهم والتوجه إلى بلدة"المواصي" القريبة، في جنوب غزة، فيما يوسع الجيش نطاق هجومه البري.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، باللغة العربية، أفيخاي ادرعي، خارطة لمناطق يتعين إخلاؤها، إضافة إلى الإعلان، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة.

وأضاف أن هذه المناطق تشمل حيي "النصر" و"الأمل"، وهما مخيمان للاجئين في خان يونس ومركز المدينة.

وفي أكبر عملية تقوم بها منذ شهر، طوقت القوات الإسرائيلية مدينة "خان يونس"، وتوغلت فيها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث لجأ الكثير من الفلسطينيين، بعد مغادرة شمال قطاع غزة، الذي كان محور الحرب في وقت مبكر.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن قواته هاجمت عشرات الأهداف التابعة لـ"حماس"، وذلك في إطار مواصلة الجيش قتاله المكثف في مدينة خان يونس جنوبي القطاع .

وقال الجيش الإسرائيلي إن "القوات قتلت إرهابيين خلال اشتباك في المنطقة.. وقعت عدة إصابات في عمليات مختلفة".

وأشار الجيش الإسرائيلي أيضا إلى إنه هاجم مجددا البنية التحتية لحركة حماس في شمال القطاع.

وبحسب شهود عيان، فر آلاف الأشخاص من خان يونس -أكبر مدن جنوب قطاع غزة، ومعقل حماس- بسبب القتال العنيف الدائر هناك.

وتعتقد إسرائيل أن كبار قادة حماس يختبئون في الأنفاق أسفل مدينة خان يونس، وأن عناصر الحركة يحتفظون أيضا بأسرى إسرائيليين في شبكة أنفاق واسعة تحت الأرض.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق أهدافها التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الأسرى الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع، بحسب القادة الإسرائيليين.



