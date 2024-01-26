ميرسك تكشف النقاب عن أكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بوقود الميثانول

أعلنت شركة إيه بي مولر ميرسك للشحن أن أحدث سفينة تابعة لها تعمل بوقود الميثانول سوف تبحر قريبا من كوريا الجنوبية، في الوقت الذي تسعى فيه شركة الشحن الدنماركية العملاقة إلى الحد من انبعاثات أنشطتها في واحدة من أكثر الصناعات تلويثا للبيئة.

وكشفت الشركة، ومقرها كوبنهاجن، النقاب عن سفينة الحاويات التي تحمل اسم "آن ميرسك" في ترسانة بناء السفن التابعة لشركة "إتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة" بمدينة أولسان الكورية الجنوبية، وقالت إن السفينة التي يبلغ طولها 350 مترا سوف يبدأ تشغيلها في شباط/فبراير المقبل، مشيرة إلى أنها أكبر سفينة حاويات تعمل بالميثانول الأخضر يمكنها قطع مسافات واسعة عبر المحيطات.

وتقول ميرسك إن سعة السفينة تبلغ ما يوازي 16 ألفا و592 حاوية بحجم عشرين قدم، أو ما يوازي 29 ألف فيل أفريقي، وسوف تبحر ما بين الصين ودول أسيوية أخرى، فضلا عن الشرق الأوسط وأوروبا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لورينزو سونزيو، مدير إدارة الأسطول والتكنولوجيا لدى ميرسك، قوله في مقابلة بشأن السفينة: "نطمح بحلول عام 2030 أن ننقل 25% من حجم الشحنات باستخدام الوقود الأخضر" مضيفا أنه "من أجل تحقيق هذا الهدف، لدينا خطة تتمثل في استبدال الأسطول الحالي بسفن تعمل بالوقود الأخضر".

وتعتزم ميرسك تشغيل 25 سفينة قادرة على العمل بوقود الميثانول الأخضر بحلول عام 2027، ولديها بالفعل سفينة واحدة تعمل بالميثانول الأخضر تم تدشينها العام الماضي، وإن كانت أصغر حجما ويمكنها أن تقطع مسافات أقصر مقارنة بالسفينة الجديدة.

وجدير بالذكر أن المنظمة البحرية الدولية تسعى إلى تحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2050، وإن كانت طموحات ميرسك تتمثل في تحقيق هذا الهدف بحلول 2040 عن طريق استخدام أنواع الوقود الصديقة للبيئة باعتبارها من الدعائم الرئيسية لهذه الاستراتيجية، بحسب بلومبرج.