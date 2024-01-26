تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء المغربي الودية

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يستهل الزمالك اليوم الجمعة أولى مبارياته ببطولة كأس دبي للتحدي الودية، بمواجهة الرجاء المغربي.

وتقام بطولة كأس دبي للتحدي الودية بمشاركة أندية الزمالك والرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني.

ومن المنتظر أن تنقل قناة "دبي الرياضية"، وقناة "الزمالك"، مباراة المارد الأبيض ونظيره الرجاء المغربي اليوم الجمعة في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة.

وحال فوز الزمالك يلتقي مع المتأهل من مباراة الأهلي السعودي ووهان ثري الصيني يوم الـ 28 من الشهر الجاري.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولتين كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.