صحة دمياط: فرق المتابعة تواصل المرور على المستشفيات لمتابعة الانضباط الإداري

مرت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل وزارة الصحة في دمياط، على بعض المستشفيات؛ لمتابعة حسن سير العمل وانضباطه.

وأوضح بيان أصدره الخليل شريف مدير إدارة المتابعة، اليوم، أن المرور شمل مستشفى ميت أبو غالب المركزي، مستشفى عزبة البرج المركزي، مستشفى الرمد بدمياط، مستشفى السرو ومستشفى دمياط العام، حيث تم متابعة الانضباط الإداري، وتواجد الأطقم الطبية على رأس العمل.



وأكد توافر المستلزمات الطبية والأدوية، والأكسجين، وأدوات السلامة والصحة المهنية، والمرور على الأمن والنظافة وتقديم الخدمة للمرضى.

وأشار إلى حصر تواجد العاملين خلال اليوم، وحصر الغيابات والتأخير عن المواعيد الرسمية، وجمع الملاحظات والمتغيبين، وعمل تقرير تم رفعه للدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة؛ للاطلاع وتحويل المخالفين للتحقيق.