روبرتسون: أتمنى أن يواصل صلاح تسجيل الأهداف

أعرب آندري روبرتسون، لاعب ليفربول، أن يستمر محمد صلاح، نجم الريدز، ويواصل تسجيله للأهداف في الأوقات الحاسمة لليفربول.

قال روبرتسون، في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "أعتقد أن اللاعبين يدفعون بعضهم البعض، كلنا نحاول مساعدة بعضنا البعض، اللاعبون في الخط الأمامي يحققون الأهداف".

أضاف:" كما رأيت مع داروين نونيز أمام برينتفورد عندما لم يكن يبدو أننا سنتمكن من كسر الجمود ثم جاء من على مقاعد البدلاء وسجل بشكل مذهل".

تابع:" بالطبع، صلاح كان يفعل ذلك منذ سبع سنوات ونصف وآمل أن يواصل ذلك لأنه بحاجة إلى أن يظل لاعبنا الرئيسي في التسجيل".

واصل:" لكن يبدو الآن أنه عندما لا يسجل صلاح، يظهر الآخرون ليحلوا محله، وهذا دائمًا ما يكون علامة على أننا فريق جيد".

أتم روبرتسون:" يجب أن نواصل ذلك لأن هناك طريق طويل أمامنا، ولا يزال هناك الكثير من كرة القدم التي يجب أن نلعبها، ونحتاج إلى الاستمرار في الدفع للأمام على أمل أن نتمكن من البقاء في الصدارة".

ويتصدر صاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 19 هدفا.