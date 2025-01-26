 وفاة 3 عمال في حريق منجم الفحم بجنوب بولندا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفاة 3 عمال في حريق منجم الفحم بجنوب بولندا

د ب أ
نشر في: الأحد 26 يناير 2025 - 7:54 ص | آخر تحديث: الأحد 26 يناير 2025 - 7:54 ص

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث اشتعال النيران في منجم فحم هذا الأسبوع في جنوب بولندا إلى ثلاثة أشخاص اليوم السبت، حسبما ذكرت السلطات الصحية.

كان الضحايا بين 16 شخصا من عمال المناجم أصيبوا في منجم كونروف-شيتشيلوفيتشى للفحم يوم الأربعاء، عندما اشتعل غاز الميثان على عمق نحو 850 مترا تحت سطح الأرض.

وأصيب تسع عمال بحروح خطيرة ونقلوا إلى وحدة متخصصة بمستشفى في سيميانوفيتشى سلاسكية، ونقل خمسة آخرون إلى مستشفيات أخرى.

ويجري مسؤولون تحقيقات لمعرفة سبب الحريق.

وغالبا ما يؤدي الميثان في مناجم الفحم البولندية إلى حرائق وإنفجارات قاتلة من حين لآخر.

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