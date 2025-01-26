سلم العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت في الأقصر، أول نموذج "8" النهائي للتصالح في مركز أرمنت بعد استكمال الإجراءات كافة.

وأشار الهواري، إلى أهمية تسريع وتيرة العمل لرفع معدلات الأداء والإنجاز في هذا الملف الهام، كما حث المواطنين على التقدم بطلبات التصالح.

وأكد تقديم التسهيلات اللازمة لتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون 187 لسنة 2024 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

وأوضح الهواري، أن الجهات المعنية تعمل على تذليل العقبات أمام إنهاء طلبات التصالح، بما يحقق أعلى استفادة للمواطنين سواء باستكمال أعمال البناء أو الحصول على تراخيص جديدة.

ولفت رئيس مركز أرمنت، إلى أن العاملين في المركز التكنولوجي مكلفون بتسخير الإمكانيات وتذليل العقبات أمام المواطنين، وتوضيح المستندات المطلوبة لهم، بهدف إنهاء ملفات التصالح بسرعة ويسر؛ لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وتيسير الإجراءات على المواطنين.