قائد عسكري أمريكي: تراجع معدل العنف في أفغانستان

أكد قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر، تراجع معدل العنف في أفغانستان، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد رائعا وعظيما بالنسبة للشعب الأفغاني.

وجدد ميلر - وفقا لقناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأربعاء - الالتزام بدعم قوات الأمن الأفغانية، مشيرا إلى أنه يتابع الوضع بشكل يومي مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني أسد الله خالد الذي أكد أن القوات الأفغانية ستصل إلى أي مكان وفي أي وقت لحل أية مشكلات، موضحا أن تضحيات القوات الأفغانية وصبر الشعب الأفغاني العظيم هما من أهم أسباب تراجع معدل العنف بالبلاد.