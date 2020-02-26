الأردن يدين إعلان اسرائيل بناء 3500 وحدة سكنية شرقي القدس

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أمس الثلاثاء، إعلان إسرائيل بناء 3500 وحدة سكنية جديدة في منطقة إي -1 الواقعة شرقي القدس "المحتلة".

ورفض وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، هذا الإعلان ورفضه باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن وخطوة أحادية شديدة الخطورة تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وحذر الصفدي، في بيان مساء الثلاثاء، من تبعات هذه الخطوة، وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل للحؤول دون تنفيذها.

وطالب الصفدي الحكومة الإسرائيلية بوقف بناء المستوطنات وتوسعتها وفقاً لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في وقت سابق من أمس الثلاثاء، أنه قد اتخذ خطوات لبناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.