 رسميا.. إثيوبيا تعلن عدم المشاركة في اجتماعات سد النهضة بواشنطن - بوابة الشروق
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رسميا.. إثيوبيا تعلن عدم المشاركة في اجتماعات سد النهضة بواشنطن

محمد علاء
نشر فى : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 10:51 ص | آخر تحديث : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 10:51 ص

ذكرت وزارة المياه الإثيوبية، أنها أبلغت وزارة الخزانة الأمريكية، بعدم مشاركتها في اجتماعات واشنطن حول سد النهضة، والمقررة يومي غد وبعد غد على مستوى وزراء الخارجية والري في مصر والسودان.

وزعمت أديس أبابا، أنها لم تتمكن من استكمال المباحثات حول مسودة اتفاق سد النهضة مع المختصين و"أصحاب المصلحة المحليين".

وكانت إثيوبيا قد عقدت اجتماعا، مطلع الأسبوع الماضي، برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد ومشاركة وزير المياه وعدد من المختصين والفنيين المحليين للتباحث حول مستجدات سد النهضة.

وأعلن السودان قبل أيام استلام الدول الثلاث مسودة الاتفاق التي أعدتها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة البنك الدولي، تمهيدا للتوقيع عليها نهاية الشهر الجاري.

ووصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وفدا مصر والسودان للمشاركة في الاجتماعات.

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