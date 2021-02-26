أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، بزيارته مصر التي أجراها يوم الاثنين الماضي، لافتًا إلى أنها فرصة لتعزيز العلاقة بالفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع، واللقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل أهمية العلاقات بين البلدين.

وأضاف ماكينزي، خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الخميس، أن مصر مهمة في المنطقة وتحتل موقعًا حساسًا، مشددًا على أهمية المجال الجوي المصري وقناة السويس.

ولفت إلى أهمية مصر كعضو أساسي بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب لمدة سنوات، متطرقًا بالحديث إلى جهود الولايات المتحدة في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

وأشار قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى أن القضاء على داعش يعتمد على تمكن القوات المحلية من التعامل مع جيوش التنظيم التي تظهر، منوهًا إلى أن المستقبل لن يكون خاليًا من الدماء.

وذكر أن مصر استجابت لتحدي وجود الجماعة الإرهابية في شمال سيناء بذكاء، فضلًا عن أن الدولة عدلت التكتيكات للتعامل مع داعش، قائلًا إن المصريين يبحثون في الأسباب الجذرية لتواجد داعش والقضاء عليها.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين الماضي، الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بقائد القيادة المركزية الأمريكية في زيارته إلى مصر، مؤكدا خصوصية العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والتطلع لاستمرار تطوير التعاون الثنائي القائم في جميع المجالات خاصةً على الصعيد العسكري القائم والممتد بين البلدين على مدار العقود الماضية، وذلك على نحو يعزز من التعاون المثمر بين مصر والولايات المتحدة في مواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.